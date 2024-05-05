Страны Альянса очертили "красные линии", в случае пересечения которых Россией, они будут готовы вмешаться в вооруженных конфликт между Киевом и Москвой. В СМИ объяснили, о чем идет речь.

Прежде всего, в издании отметили, что НАТО не имеет реальных планов по отправке своих войск в Украину. Определенные "красные линии" – это лишь изучение возможных действий Альянса на случай чрезвычайных ситуаций.

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Запрещенные приемы

Так, по сообщению медиа, НАТО определили две "красные линии" – два вероятных условия, при которых оно могло бы непосредственно участвовать в конфликте.

Первое условие – вступление в войну третьей страны на стороне России. Причем может быть как прямое, так и опосредованное вмешательство в вооруженное противостояние, в частности Беларуси.

Второе условие – нападение России на страны Балтии, Польши и Молдовы. Это может быть не полноценное вторжение, а просто военная провокация, например нанесение удара. Журналисты предполагают, что Кремль может прибегнуть к таким действиям, желая проверить, какой будет реакция НАТО.

Напомним, что первым идею о командировке западных войск в Украину высказал президент Франции Макрон еще зимой во время Мюнхенской конференции. Недавно он подтвердил свою позицию, заявив, что не исключает возможности отправки своих войск в случае обострения российской агрессии.

Французский лидер, комментируя реакцию и угрозы Москвы после его заявлений о командировке войска в Украину, выразил радость по этому поводу. Он отметил, что "волнение России показывает, что мы правы".

Он также заявил, что в случае победы России в Украине, вся Европа может забыть о безопасности. "Диапазон российских баллистических ракет покрывает нас всех", – отметил Макрон.

Глава польского МИД Радослав Сикорский поддержал Макрона. Польский дипломат заявил, что Путина надо держать в напряжении. Российский диктатор должен только догадываться, на какие действия готов Запад. То есть, Сикорский считает, что Европа, так же как и Россия, должна придерживаться политики стратегической неопределенности.

Кроме того, чиновник прокомментировал вероятность отправки польских войск в Украину. "Мы не будем показывать свои карты. Мы дадим президенту Путину подумать над тем, что мы можем сделать", – ответил Сикорский.