Швеция и Финляндия не против размещения ядерного оружия после вступления в НАТО

Финляндия и Швеция подтвердили, что не намерены отказываться от размещения ядерного оружия в случае присоединения к НАТО.

По информации издания, Финляндия и Швеция подтвердили, что не будут отказываться размещать базы Североатлантического Альянса и ядерное оружие в своих странах после вступления в НАТО.

К теме Когда-нибудь Украина вступит в НАТО, – Столтенберг

Для вступления в НАТО не должно быть "никаких предпосылок"

В Хельсинки состоялась пресс-конференция премьер-министра Финляндии Санны Марин. Журналисты спросили, позволит ли Финляндия иметь ядерное оружие на своей территории в мирное время и попытается ли отказаться от такого шага в будущем.

Марин ответила, что ее страна не хочет "закрывать какие-либо двери" и что не должно быть "никаких предварительных условий" для членства в НАТО.

Она добавила, что в Финляндии этот вопрос активно не обсуждается, поскольку они ожидают ратификацию их членства Турцией и Венгрией. Ее мнение поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявивший, что "Финляндия и Швеция действуют очень совместно в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию".

Финляндия и Швеция должны сделать совершенно одинаковые выводы и принять все возможности НАТО,

– сказал Кристерссон.

Кроме того, глава Вооруженных Сил Швеции Микаэль Байден порекомендовал стране на начальном этапе воздержаться от любых оговорок по сотрудничеству в сфере ядерного оружия, ведь это "создает препятствия и трения".

Введение Швеции и Финляндии в НАТО: что известно

В мае Финляндия вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ранее страны не планировали вступать в НАТО, но изменили свое мнение после полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее сообщалось, что 3 страны не ратифицировали вступление. Речь шла о Турции, Венгрии и Словакии. Теперь их 2.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна планирует увеличить количество военных НАТО на своей территории. По его словам, Финляндия будет изучать разные варианты пребывания НАТО на ее территории.

В США заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в тяжелое военное положение. Побережье Балтийского моря окружат страны-члены НАТО.

Если ратифицируют протокол о вступлении Финляндии в НАТО, страна позволит Альянсу разместить ядерное оружие на границе с Россией. Еще в июле министр обороны и министр иностранных дел пообещали, что "ограничений или национальных оговорок" не будет.

Важно – Зеленский и Фиала подписали совместную декларацию по членству Украины в НАТО: смотрите видео