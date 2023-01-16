Эрдоган выдвинул жесткое требование Швеции, от выполнения которой зависит вступление в НАТО

Президент Турции назвал условие, после которого Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО. Реджеп Эрдоган требует выдать им ориентировочно 130 человек.

Соответствующее заявление турецкий лидер озвучил на встрече с молодежью Турции. Это произошло 15 января.

Читайте также В Швеции "повесили" чучело Эрдогана: Турция вызвала шведского посла

Какое условие назвал Эрдоган

Мы сказали им (Швеции – 24 Канал): "Послушайте, если вы не выдадите террористов, которые у вас есть, то мы не сможем ратифицировать это (членство в НАТО – 24 Канал) в нашем парламенте",

– заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, говорится о 130 "террористах". Эрдоган добавил, что:

Швеция никак не препятствует проведению у себя демонстраций в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией;

Стокгольм якобы раньше обещал, но так и не выдал Анкаре 130 курдских "террористов".

"Если они не займут позицию против этой ситуации в Швеции, это может еще больше усилить напряжение в наших отношениях", – заявил Эрдоган.

"Комитет Рожевы" называет себя "сетью солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану". Стокгольм же называет организацию сторонниками Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией.

Заметьте Швеция не может выполнить условия Турции для вступления в НАТО: может ли Эрдоган изменить позицию

Что этому предшествовало