НАТО "нейтрализует" Калининград первым, если Россия бросит вызов Альянсу, - посол Литвы

Посол в Стокгольме и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал геополитические изменения в Балтике в связи со вступлением Швеции в НАТО. Литовский дипломат назвал первую цель Альянса в случае нападения России.

Ранее, стало известно, что Национальная ассамблея Венгрии 26 февраля приняла важное решение. Оно касается вступления Швеции в НАТО.

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О чем заявил литовский дипломат

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление, которое связано со Швецией и ее вступлением в Североатлантический Альянс.

Литовский дипломат Линас Линкявичюс заявил, что после вступления Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО.

Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград "нейтрализуют" первым,

– написал Линкявичюс.

Он добавил, что предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена Альянсом, теперь становятся реальностью.

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