Посол России открыто угрожал сделать Швецию "законной целью": как отреагировал Стокгольм

В России заявили, что Швеция станет законной военной целью при вступлении в НАТО. В МИДе страны прокомментировали эти угрозы.

В ведомстве заявили, что вызовут посла России, чтобы пожаловаться на "попытку вмешательства" в процесс подачи Швецией заявки на вступление в НАТО.

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Посол угрожал Швеции из-за вступления в НАТО

Стокгольм стремится к членству в НАТО вместе с Финляндией. Швеция надеется завершить процесс еще в этом году.

Российский посол выразил свою позицию, заявив на сайте посольства, что вступление в НАТО сделало скандинавские страны "законной мишенью для российских ответных мер, в частности военного характера".

По словам спикера шведского МИД, теперь его вызовут в ведомство. Министр иностранных дел Швеции назвал эти высказывания "явной попыткой вмешательства".

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО