Это самая большая проблема, – экономист сказал, что стоит на пути евроинтеграции Украины

Несмотря на скандальный закон о НАБУ и САП, путь Украины к членству в ЕС продолжается. Команды работают над выполнением всех реформ, но одна вещь может стать серьезным камнем преткновения.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что именно от этой проблемы происходят все остальные. Она прежде всего связана с деньгами.

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Что может осложнить вступление в ЕС

Относительно закона о ликвидации антикоррупционных органов, то общество еще раз показало свою адекватность и скорость реакции. Европейцы увидели неотвратимость антикоррупционных изменений в Украине, а НАБУ и САП должны восстановить независимость.

Самой большой проблемой на нашем пути в Европейский Союз могут стать не политические факторы и вовсе не имплементация европейских законодательства. Прежде всего говорится о нашем месте в едином европейском рынке.

Стоит понимать, что любые политические преткновения будут жестко подпитываться соответствующими финансово-экономическими кругами. Украинские товарные позиции, аграрный сектор, в частности военно-промышленный комплекс, – не всегда является ожидаемым в Европейском Союзе,

– подчеркнул экономист.

Если по ВПК еще можно найти общий язык, то аграрный сектор – это огромная проблема. Стоит вспомнить, что не так давно с ЕС удалось достичь договоренностей относительно небольшого расширения квот, которые мы имели в 2021 году. Даже не говорилось об открытии европейского рынка, возвращение торгового безвиза.

Как следствие, мы имеем консолидированную позицию поляков, венгров, словаков, румын и болгарин, которые выступили категорически против этого. Так что, без решения этой проблемы всегда будут возникать барьеры для дальнейшего движения в ЕС.

Даже когда венгерский оппозиционный политик выступает против того, чтобы Украина быстрым темпом входила в Европейский Союз – это не свидетельствует, что он плохой. Просто за его спиной стоят венгерские аграрии, которые не хотят видеть украинского агрария вместе с собой на полках европейских супермаркетов.

Одно дело – делить на пятерых, совсем другое – делить на шестерых. Именно это, на мой взгляд, является самой большой проблемой,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Пока Украина вместе с Европейским Союзом консолидировано не решит, как решить этот вопрос, до тех пор мы будем иметь множество различных причин, почему наше государство там не так быстро продвигается в Евросоюз. Именно от экономической проблемы будут идти все остальные.

К слову, скандальное заявление относительно членства Украины в очередной раз высказал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он сказал, что вступление нашего государства в ЕС якобы принесет войну в Европу, этого нельзя допустить, "даже если Брюссель перевернется с ног на голову".