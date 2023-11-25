Найдут рычаги влияния: Орбан не помешает Украине вступить в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится заблокировать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Есть надежда, что Еврокомиссия сможет повлиять на этого политика.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Орбан до сих пор пытается усидеть на многих стульях.

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Что известно о позиции Венгрии

Как отметил Ус, Орбан продолжает торговаться с Еврокомиссией. Украина же, к сожалению, стала заложником внутриполитических игр в ЕС. Такая же ситуация происходит и в Соединенных Штатах. Международные партнеры используют "карту" Украины в своих играх.

Будем смотреть, что будет в декабре. Задача Еврокомиссии – убедить Венгрию, что есть интересы сообщества ЕС. Согласно им, Украина должна двигаться к присоединению. Даже если будет положительное решение в декабре, это не значит, что Украина войдет в ЕС. До 2030 года вряд ли мы будем в Евросоюзе,

– сказал Усс.

В декабре должен состояться саммит ЕС, где должны принять решение о начале диалога на официальном уровне относительно членства Украины в Евросоюзе. Орбан считает , что ЕС не должен принимать это решение

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Эти политические "игры" Венгрии приводят к тому, что их государство все больше становится антиевропейской страной. В Евросоюз может ворваться терпение – и тогда там начнут ограничивать предоставление средств Венгрии.

Я надеюсь, что Еврокомиссия сможет найти рычаги влияния и объяснить Орбану, что лучше не настаивать на этой позиции. Возможно, он что-нибудь за это получит. Найдут золотую середину,

– заметил Усс.

Вступление Украины в ЕС: коротко