Есть положительный сигнал от Венгрии, – Кулеба о перспективе вступления Украины в ЕС
В Евросоюзе продолжаются дискуссии о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе нет ни одной страны, которая бы не желала видеть наше государство в составе организации. Есть только те, кто желает более тщательно изучать последствия.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что есть некоторые положительные сигналы со стороны Венгрии.
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Позитивные сигналы для Украины
Глава МИД заявил, что в ЕС пока нет ни одной страны, которая не хотела бы видеть Украину в составе Европейского Союза.
Есть только страна, которая хочет более медленного процесса вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления – это Венгрия. Но вчера (11 декабря – 24 Канал), по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята,
– рассказал Кулеба.
По словам министра, Сийярто подтвердил, что вопрос совсем не в этом.
Глава МИД отметил, что не может быть откровенным и прямолинейным в этом вопросе, поскольку "ставки очень высоки".
Кулеба также отметил позитивный официальный сигнал от правительства Словакии о поддержке открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС.
Сегодня есть очень осторожный сигнал из Венгрии и открытый сигнал из Словакии, но все будет решаться в последнюю минуту. Сейчас никто не может спрогнозировать, как долго будет длиться саммит Европейского совета. Могут всю ночь сидеть,
– отметил министр.
По словам главы МИД, саммит Европейского совета будет очень непростым, ведь много дискуссии не только по поводу украинского вопроса, и в буквальном смысле до последней минуты будут продолжаться переговоры.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- 11 декабря в Брюсселе заседал Совет министров иностранных дел ЕС с участием украинского министра Дмитрия Кулебы. Встреча касалась обязательств по безопасности перед Украиной, ранее согласованных с Киевом.
- В настоящее время в ЕС до сих пор не пришли к согласию об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это также касается дальнейшего обеспечения финансовой поддержки в размере 50 миллиардов евро. Против этого решения выступает венгерский премьер Виктор Орбан.
- Раньше Орбан угрожал заблокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Он также призвал не выносить на повестку дня решения по макрофинансовой помощи Украины. Венгерский премьер заявлял, что такие решения якобы "необоснованны".