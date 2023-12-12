Есть положительный сигнал от Венгрии, – Кулеба о перспективе вступления Украины в ЕС

В Евросоюзе продолжаются дискуссии о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе нет ни одной страны, которая бы не желала видеть наше государство в составе организации. Есть только те, кто желает более тщательно изучать последствия.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что есть некоторые положительные сигналы со стороны Венгрии.

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Позитивные сигналы для Украины

Глава МИД заявил, что в ЕС пока нет ни одной страны, которая не хотела бы видеть Украину в составе Европейского Союза.

Есть только страна, которая хочет более медленного процесса вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления – это Венгрия. Но вчера (11 декабря – 24 Канал), по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята,

– рассказал Кулеба.

По словам министра, Сийярто подтвердил, что вопрос совсем не в этом.

Глава МИД отметил, что не может быть откровенным и прямолинейным в этом вопросе, поскольку "ставки очень высоки".

Кулеба также отметил позитивный официальный сигнал от правительства Словакии о поддержке открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Сегодня есть очень осторожный сигнал из Венгрии и открытый сигнал из Словакии, но все будет решаться в последнюю минуту. Сейчас никто не может спрогнозировать, как долго будет длиться саммит Европейского совета. Могут всю ночь сидеть,

– отметил министр.

По словам главы МИД, саммит Европейского совета будет очень непростым, ведь много дискуссии не только по поводу украинского вопроса, и в буквальном смысле до последней минуты будут продолжаться переговоры.

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