ЕС инициирует переговоры по вступлению Украины: какие страны могут быть против
Европейская комиссия официально порекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако существует немалый риск, что некоторые страны могут выступить против членства Украины в Евросоюзе.
Политолог Игорь Рейтерович предположил 24 Каналу, какие государства могут воспрепятствовать. Также он объяснил, почему определенные страны могут быть против присоединения Украины к ЕС.
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Какие страны могут быть против членства Украины в ЕС
Рейтерович подверг сомнению, что Словакия как-то будет препятствовать интеграции Украины в Евросоюз. Так, новоизбранный премьер-министр Роберт Фицо выступал с неоднозначными заявлениями по Украине, однако вряд ли будет против вступления нашего государства в ЕС.
Существуют страны, в частности Греция, которые могут злоупотреблять процессом интеграции, чтобы для себя на уровне Европейского Союза получить дополнительные преференции. К примеру, возобновление торговли с Россией.
Рейтерович о переговорах по вступлению Украины в ЕС: смотреть видео
А так, кроме Венгрии, сказать, что в Европейском Союзе есть страна, которая имеет принципиальные разногласия с Украиной относительно ее интеграции в ЕС, то такого нет,
– подчеркнул политолог.
Однако, по словам Рейтеровича, у Украины будут сложные переговоры с Польшей. Впрочем, рабочие вопросы можно будет урегулировать на основе действующих в Евросоюзе стандартов.
Украина на пути вступления в ЕС
- Сегодня 8 ноября Еврокомиссия обнародовала отчет, в котором зафиксировала прогресс Украины и рекомендует начать процесс переговоров о вступлении нашей страны в ЕС. Урсула фон дер Ляен отметила, что Украина, несмотря на войну, проводит глубокие реформы и уже выполнила "свыше 90% шагов", предоставленных в 2022 году.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляен. Глава государства назвал рекомендацию о начале переговоров "правильным" шагом истории.
- Совсем недавно, 4 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего визита в Киев подчеркнула, что Украина сделала больше по пути в ЕС, чем кто-то ожидал от страны во время войны.