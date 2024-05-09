Госпожа посол ЕС в Украине сказала, когда наконец могут начаться переговоры о вступлении

Украина обязательно станет членом ЕС. Впрочем, пока точная дата вступления неизвестна.

Почему именно процесс начала переговоров с Украиной о вступлении затянулся, когда могут стартовать переговоры – в интервью 24 Каналу ответила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

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"Движение Украины – очень быстрое"

Госпожа посол подтвердила, что Украина движется в правильном направлении.

И я думаю, что в июне официально начнутся переговоры,

– сказала Матернова.

В то же время подчеркнула, что "затянулся" – это не очень корректный термин. Объяснила, если взглянуть на процесс расширения, то, что для этого нужно, и уровень консенсуса, необходим со стороны ЕС, то движение Украины – очень быстрое.

В частности, прошло всего 4 дня после полномасштабного вторжения, а Украина уже подала запрос на вступление. Также очень быстро дала ответы на огромный бюрократический опросник. Уже через 3 месяца получила статус кандидата, а в декабре 2023 – зеленый свет от европейских лидеров на переговоры о вступлении.

Поэтому я считаю эту динамику очень положительной. И я не вижу, что есть какое-то несоответствие между политическими сигналами и вероятным началом процесса в июне. Будет очень грустно, если мы этот процесс в июне не начнем, но я очень надеюсь, что все будет хорошо,

– сказала госпожа посол ЕС в Украине.

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