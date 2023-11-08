Это шантаж, никаких притеснений нет, – глава венгерской общины Киева ответил на упреки Орбана

Политический директор венгерского премьера Балаш Орбан заявил, что венграм якобы "невыносимо жить" на территории Украины. Все из-за "жесткого" языкового закона. В венгерском правительстве заявили, что будут блокировать переговоры насчёт вступления Украины в ЕС до тех пор, пока украинское государство не решит этот вопрос.

Однако все украинские законы насчёт образования и языка полностью соответствуют Европейской хартии языков меньшинств. Об этом 24 Каналу заявил глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, отметив, что он докладывал о языке образования в Украине на заседании Венецианской комиссии. Отметим, что в Венгрии заявили, что страна всегда была сторонником сближения Украины с ЕС.

К теме Венгрия не помешает: когда Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС

По его словам, сейчас самая большая проблема венгерской общины в том, что она не владеет украинским языком в некоторых районах Закарпатья.

В Украине нет притеснений венгерской общины. Мы, венгры, имеем все необходимые права насчёт развития нашего языка, чтобы мы постоянно общались на нашем языке, изучали наш язык и учились разным предметам на нашем языке,

– подчеркнул Томпа.

Представитель правительства Виктора Орбана говорил о том, что якобы венграм очень "трудно жить" в Украине из-за принятых законов. По мнению главы венгерской общины Киева и Киевской области, венгерская власть продолжает шантажировать.

"Современная венгерская власть продолжает шантаж, запугивание и манипуляции, враждебное отношение к Украине и украинцам, "выторговывая" себе якобы какие-то преференции от Европейского Союза", – сказал Тибор Томпа.

Все потому, что сама Венгрия нарушила все нормы и принципы правового государства. Он отметил, что эта страна уже более 2 лет не получает финансирование от Европейского Союза.

"Нужно двигаться вперед, не слушать непутевых современных политиков Венгрии. Они действительно делают свое так называемое дело, манипулируют тем, что якобы дают нам помощь. Но вся эта помощь в 100 тысяч раз меньше, чем та беда и заявления, которые они делают ежедневно в нашу сторону", – подчеркнул глава венгерской общины Киева и Киевской области.

Как в венгерской общине Киева и области отреагировали на упреки Балаша Орбана: смотрите видео

Когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС