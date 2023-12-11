Взятки из России в Венгрию идут через "Дружбу": как Украине построить коммуникацию с Орбаном
Владимир Зеленский посетил инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Во время церемонии Президент Украины пообщался с Виктором Орбаном, выступающим против членства нашей страны в ЕС.
Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что пока нет предпосылок для возможных договоренностей между Украиной и Венгрией. Однако Киеву необходимо давить на Будапешт всеми возможными способами.
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Орбан будет шантажировать
Виктору Орбану, считает политолог, следует напомнить, что между Венгрией и Украиной должна быть дружба. Когда летят "Шахеды", неизвестно, где они могут упасть, и если не будет дружбы между странами, то может быть поврежден трубопровод "Дружба". Тогда Украина технически не сможет доставлять в Венгрию российскую нефть.
Украина может его ремонтировать, пока Венгрия не согласится на проведение переговоров о нашем вступлении в ЕС. Поэтому у Орбана есть выбор, если хочет иметь трубопровод "Дружба", тогда нужно иметь дружбу с Украиной,
– заметил Давидюк.
Он поделился инсайдом о том, что когда Орбан приехал в Эммануэлю Макрону, то предложил "подвесить" Украину до начала переговоров по членству в Евросоюзе и давить на Киев, чтобы он сел за стол переговоров с Россией – до президентских выборов Владимира Путина.
Макрон объяснил Орбану, что все изменилось и сейчас, после начала войны России против Украины, никто так себя не ведет. Поэтому сейчас договариваться с Орбаном не о чем, ведь он получает от Путина деньги, откаты, в том числе за АЭС, которые строят россияне в Венгрии,
– подчеркнул политолог.
Орбан будет давить и шантажировать, поэтому нельзя соглашаться ни на какие его предложения.
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"Танцует" под "свирель" Москвы
Давидюк напомнил, что антисоветские и антироссийские протесты в Венгрии были во время советской оккупации страны (в 1956 году – 24 канал). Теперь Москва вторично оккупировала Будапешт, и будут там еще протесты против России, и их причиной является Орбан.
"Сегодня Венгрия – прекрасная страна, которая могла быть нашим другом, но она "играет и танцует" под "свирель" Москвы. Орбан не готов сейчас дружить с Украиной, но если правильно нажать, у него не останется шанса отступать. Главная взятка в Венгрию от России идет через трубопровод "Дружба", и если он прекратит работу, тогда в Будапеште исчезнет зависимость от Москвы", – предположил Николай Давидюк.
Какова позиция Виктора Орбана относительно вступления Украины в ЕС
- В Брюсселе 14 – 15 декабря состоится заседание Европейского совета, на котором должен быть рассмотрен вопрос о начале переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе.
- Ранее Виктор Орбан заявлял, что может заблокировать решение о старте процедуры. Он настаивал на том, чтобы снять с повестки дня заседания не только вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также решение о макрофинансовой помощи Киеву.
- Президент Франции Эммануэль Макрон 7 декабря провел встречу с Орбаном, во время которой обсудил позицию премьера Венгрии относительно Украины. Однако, по данным журналистов, Макрону не удалось переубедить Орбана.
- Президент Украины встретился с Орбаном на церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины. Детали их общения пока неизвестны.