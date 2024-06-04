Байден рассказал, какой видит Украину после окончания войны: что он сказал о вступлении в НАТО

Президент Соединенных Штатов рассказал, каким видит мир в Украине. Джо Байден считает, что он будет означать гарантию того, что Россия никогда не сможет оккупировать наше государство.

Однако, по его мнению, для этого Украине не обязательно быть членом Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью TIME.

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Что сказал Байден о мире в Украине

Во время разговора с американским лидером отдельное внимание уделили вопросу войны, которую развязала страна-агрессор против нашего государства. Байден отвечал на вопрос о том, каким он видит мир в Украине после российско-украинской войны.

Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, (что – ред.) они являются частью НАТО,

– заявил президент Соединенных Штатов.

По его словам, это означает, что США имеют с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, куда поставляют оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Однако, он не готов поддержать "НАТОвизацию Украины".

Байден напомнил о временах, когда посещал территорию нашего государства на должностях сенатора и вице-президента. Тогда, как пояснил американский лидер, в Украине была большая коррупция, и это обстоятельство все отягощало.

Что будет означать "падение" Украины

Джо Байден добавил, что Запад не должен позволить падение Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы России, Балкан и Беларуси.

В то же время он прокомментировал "вбросы", которые распространяет российская пропаганда, отрицая тезис, что НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией, помогая Украине.

Нет, мы будем стоять на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины,

– подчеркнул он.

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