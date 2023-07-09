Байден говорит, что Украина не готова к членству в НАТО: его позицию подверг критике Курт Волкер

Президент США Джозеф Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в Североатлантический альянс и для того чтобы это вообще произошло, должна закончиться война. В то же время, бывший представитель Госдепартамента Курт Волкер так не считает.

Собственно, американский дипломат, отвечая лидеру Соединенных Штатов, отметил, что это не Украина "не готова к вступлению в НАТО", а Альянс не готов принимать Украину. По словам Уолкера, у Байдена все происходит наоборот.

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Дверь остается "открытой", однако есть "но"

Стоит сказать, что разговоры о членстве Украины в оборонном блоке активизировались сейчас, ведь вскоре должен быть саммит стран НАТО в Вильнюсе – столице Литвы. А если точнее – 11 и 12 июля.

Я не думаю, что она (Украина – 24 Канал) готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны. Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию сейчас... Потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию и некоторые другие вопросы,

– заявил Байден на днях.

Вместе с тем, он не возразил, что в "долгосрочной перспективе" наше государство может присоединиться к Альянсу, ведь НАТО до сих пор исповедует политику "открытых дверей".

Волкер не согласен с Байденом

Бывший представитель Государственного департамента США известен для украинцев как минимум с 2017 года. Именно тогда его назначили спецпредставителем по Украине. И с тех пор он последовательно отстаивает интересы нашего государства, хотя уже с 2019 года не занимает эту должность.

У президента все происходит наоборот. Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это еще отзовется в будущем,

– подчеркнул Курт Волкер.

Ожидание и реальность – Украина и НАТО