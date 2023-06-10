Существует консенсус: Пионтковский считает, что Украина может получить особый статус на саммите НАТО

В Вильнюсе 11 июля начнется саммит НАТО. На нем Украине могут предоставить схожий статус, который есть у Израиля, Японии и других государств. Он предусматривает оснащение страны оружием по стандартам Североатлантического союза.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, в таком случае решение о предоставлении оружия Украине будут принимать не только на "Рамштайне".

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"Украина получит идентичный статус, который имеют Израиль, Тайвань, Южная Корея, Япония, которые связаны с США так называемым соглашением главного союзника. Но это будет соглашение не только со Штатами, а со всем НАТО. Украина будет оснащаться по стандартам НАТО. Думаю, консенсус на этот счет уже существует", – предположил оппозиционер.

Когда Украина сможет вступить в НАТО

Андрей Пионтковский уверен, что Украина станет членом Альянса в первый день после победы. Запад не готов принимать в НАТО государство, которое защищается, ведь тогда солдаты из их армий также будут защищать Украину и себя.

Что значит принять Украину в НАТО? Это значит взять на себя обязанность американским, немецким, британским, немецким солдатам защищать Украину и себя. На это Запад не готов, Украина это хорошо понимает,

– отметил публицист.

Пионтковский о саммите НАТО: смотрите видео

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