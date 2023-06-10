Существует консенсус: Пионтковский считает, что Украина может получить особый статус на саммите НАТО
В Вильнюсе 11 июля начнется саммит НАТО. На нем Украине могут предоставить схожий статус, который есть у Израиля, Японии и других государств. Он предусматривает оснащение страны оружием по стандартам Североатлантического союза.
Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, в таком случае решение о предоставлении оружия Украине будут принимать не только на "Рамштайне".
К теме Украина на саммите в Вильнюсе получит алгоритм вступления в НАТО, – Минобороны
"Украина получит идентичный статус, который имеют Израиль, Тайвань, Южная Корея, Япония, которые связаны с США так называемым соглашением главного союзника. Но это будет соглашение не только со Штатами, а со всем НАТО. Украина будет оснащаться по стандартам НАТО. Думаю, консенсус на этот счет уже существует", – предположил оппозиционер.
Когда Украина сможет вступить в НАТО
Андрей Пионтковский уверен, что Украина станет членом Альянса в первый день после победы. Запад не готов принимать в НАТО государство, которое защищается, ведь тогда солдаты из их армий также будут защищать Украину и себя.
Что значит принять Украину в НАТО? Это значит взять на себя обязанность американским, немецким, британским, немецким солдатам защищать Украину и себя. На это Запад не готов, Украина это хорошо понимает,
– отметил публицист.
Пионтковский о саммите НАТО: смотрите видео
Украина и НАТО: последние новости
- Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на саммите НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, Украина получит алгоритм вступления в Альянс. Он отметил, что после войны, в течение года – двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО.
- Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что группа стран НАТО может ввести свои войска на территорию Украины. Согласие на это государства могут дать в рамках дискуссии о гарантиях безопасности.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не просит этого. Он подчеркнул, что до завершения войны в Украине иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства.