За двое суток до саммита НАТО в Вильнюсе о приглашении для Украины не упоминали, – Кулеба
Источник:ICTV
Официальное коммюнике НАТО не содержало упоминаний о приглашении Украины в НАТО. Однако благодаря работе наших дипломатов все изменилось.
Еще за 48 часов до начала саммита НАТО не было упомянуто о приглашении для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, передает 24 канал.
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Мы очень разные аргументы приводили. И дискуссии продолжались месяцами. Я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть какого-либо упоминания о приглашении для Украины,
– отметил Кулеба.
Что изменилось
Украинские дипломаты переломили ситуацию. Они активно общались с партнерами, в том числе США и Германией, приводили аргументы – и это сработало.
Нам удалось их "подвинуть". И они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим,
– рассказал министр.
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Почему так произошло
Дмитрий Кулеба считает, что ключевые партнеры Украины опасаются. Их пугает скорость, с которой наша страна может двигаться к вступлению в Альянс, поэтому они ведут себя осторожно.
Они абсолютно согласны с тем, что Украина приедет в пункт назначения и будет членом НАТО. Вот нет никаких сомнений в этом. Но у них есть страх, что если слишком быстро ехать, можно попасть в аварию. А они этого хотят избежать. Они хотят безопасно добраться до этой точки,
– подытожил он.
В чем суть
- Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе было принято коммюнике. В нем говорится об отмене ПДЧ для Украины Однако там не указаны ни сроки вступления в Альянс, ни конкретные шаги, которые предлагают нашей стране.
- Ранее посол Литвы отмечал, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите.
- А Джо Байден назвал условие, которое необходимо выполнить, чтобы Украина стала членом НАТО.