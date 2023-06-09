Не только Венгрия: кто может помешать вступлению Украины в НАТО
Венгрия считается главным союзником России в Европе. Однако совсем не Венгрия может угрожать членству Украины в НАТО. Помешать нашему государству вступить в Альянс могут Германия, Франция и Италия.
Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, Венгрию в этом вопросе можно "купить".
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Венгрия ведет корыстную игру
Рамиз Юнус отметил, что в 2008 году не Венгрия помешала вступлению Украины в НАТО, это сделали Германия и Франция. Сегодня они тоже "не очень радуются" будущему вхождению нашей страны в Альянс.
Это далеко не Венгрия. Венгрию можно "купить", она ведет корыстную и денежную игру. Она "высасывает" все, что может, из России и Евросоюза. А Германия – это самая богатая страна Европы. У немцев другая тактика, с ними нельзя решить за деньги,
– убежден он.
Политолог подчеркнул, что проблема с Германией состоит в тесных отношениях германских политиков с Россией.
По его мнению, Украине могут помочь Великобритания, Польша, страны Балтии, Румыния и Турция.
Юнус о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео
Украина и НАТО: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока Украина не в НАТО, ей нужны гарантии безопасности, зафиксированные на бумаге. После войны никто не может гарантировать, что Россия не нападет снова.
- Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может ввести свои войска на территорию Украины. Согласие на это государства могут дать в рамках дискуссии о гарантиях безопасности.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО о возможности группы стран Альянса отправить войска в Украину. Он заверил, что Украина не просит этого.
- Кулеба подчеркнул, что до завершения войны в Украине иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Однако он объяснил, что когда мы станем членами НАТО, украинские бригады будут стоять в других странах Альянса и защищать их.