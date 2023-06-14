Последовательная Польша и инертные США: какова роль этих государств во вступлении Украины в НАТО

В Париже встречались лидеры Франции, Германии и Польши, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет видеть Украину в НАТО. При этом, голос Польши внутри НАТО является громким и последовательным.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян. Он отметил, что, к тому же, есть коалиция других стран – балтийских и центральноевропейских.

К теме Гарантии безопасности и вступление Украины в НАТО: что сигнализирует внезапная встреча Макрона, Шольца и Дуды

"20 стран из стран НАТО заявляют, что они готовы к вступлению Украины в НАТО. Это уже не мало. Это две трети фактически", – подчеркнул политолог.

Еще остается "поле работы" Украины, однако эта динамика идет довольно неплохо. Польша в этом является другом, партнером и страной, которая выступает чуть ли не самым последовательным адвокатом Украины в Североатлантическом альянсе.

Вступление Украины в блок – это, в частности, вопрос безопасности поляков. И это лучшая мотивация, которая свидетельствует о самых искренних намерениях Польши действительно поднимать этот вопрос. И делать это даже в сложных и неудобных конфигурациях для стран старой Европы – таких как Франция и Германия.

США не хотят давить

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом. Как сообщили в Белом доме, главная тема разговора – вопрос Украины. Но пока у Соединенных Штатов есть позиция "ожидания" – они наблюдают за тем, какой будет контекст и баланс. США не является локомотивом вступления Украины в НАТО.

"Даже кое-где они более инертны, чем большинство стран НАТО. Поэтому сказать, что они являются нашим утвердительным последовательным партнером во вступлении в НАТО – довольно сложно. Они определятся лишь позже", – убежден Саакян.

К тому же это связано с тем, что позиция США в НАТО очень важна. Следовательно, от их решения зависит позиция многих стран. Соединенные Штаты не хотят давить, иначе это будет их ответственность, и поэтому им придется вести переговоры с другими странами. Соответственно, что-то гарантировать и предлагать.

"Для Байдена ни внутренне электорально, ни геополитически этот вопрос не является ключевым приоритетом краткосрочной перспективы. По крайней мере, до того, пока мы увидим определенные очертания завершения российско-украинской войны", – подчеркнул политолог.

Какая роль Польши и США во вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

"Финальный аккорд" Столтенберга

Что касается встречи Байдена со Столтенбергом, то там, считает Олег Саакян, поднимается вопрос внутреннего устройства самого НАТО и проблем в политике его расширения. Тем более, скорее всего, Генсек Альянса скоро будет меняться.

"Это такой просто определенный "финальный аккорд" для Столтенберга – саммит в Вильнюсе. Он хочет его подготовить максимально и достичь какого-нибудь более-менее серьезного решения. Тем более на фоне принятия новых членов – Швеции, Финляндии", – сказал политолог.

Это может быть ключевой частью его персональной повестки дня. А что касается Украины, то речь идет о поддержке, вопросе о том, что можно предложить ей сейчас. Мол, что было бы достаточно геополитически весомым, но при этом не нарушило единства внутри самого Североатлантического союза.

Ведь есть очень серьезные лимиты того, на что готов целый ряд стран НАТО. Начиная от Венгрии, завершая менее очевидными странами,

– отметил Саакян.

Украина стремится вступить в Альянс