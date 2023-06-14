Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він зауважив, що до того ж є коаліція інших країн – балтійських та центральноєвропейських.

До теми Гарантії безпеки і вступ України в НАТО: що сигналізує раптова зустріч Макрона, Шольца та Дуди

"20 країн з-поміж країн НАТО заявляють, що вони готові до вступу України в НАТО. Це – вже не мало. Це дві третини фактично", – наголосив політолог.

Ще залишається "поле роботи" України, проте, ця динаміка йде доволі непогано. Польща в цьому є другом, партнером і країною, яка виступає чи не найпослідовнішим адвокатом України в Північноатлантичному альянсі.

Вступ України в блок – це, зокрема, питання безпеки поляків. І це найкраща мотивація, яка свідчить про найщиріші наміри Польщі дійсно порушувати це питання. І робити це навіть в складних та незручних конфігураціях для країн старої Європи – таких як Франція та Німеччина.

США не хочуть тиснути

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся із президентом США Джо Байденом. Як повідомили в Білому домі, головна тема розмови – питання України. Та поки що Сполучені Штати мають позицію "очікування" – вони спостерігають за тим, який буде контекст та баланс. США не є локомотивом вступу України до НАТО.

"Навіть подекуди вони є більш інертні, ніж більшість країн НАТО. Тому сказати, що вони є нашим ствердним послідовним партнером у вступі в НАТО – доволі складно. Вони визначаться лише пізніше", – переконаний Саакян.

До того ж це пов'язано з тим, що позиція США в НАТО дуже вагома. Тож, відповідно, від їх рішення залежить позиція багатьох країн. Сполучені Штати не хочуть тиснути, бо інакше це буде їх відповідальність, і тому їм доведеться вести переговори з іншими країнами. Відповідно, щось гарантувати та пропонувати.

"Для Байдена ані внутрішньо електорально, ані геополітично це питання не є ключовим пріоритетом короткострокової перспективи. Принаймні до того, поки ми побачимо певні обриси завершення російсько-української війни", – наголосив політолог.

Яка роль Польщі та США у вступі України в НАТО: дивіться відео

"Фінальний акорд" Столтенберга

Щодо зустрічі Байдена зі Столтенбергом, то там, вважає Олег Саакян, порушується питання внутрішнього устрою самого НАТО і проблем в політиці його розширення. Тим більше, найімовірніше, Генсек Альянсу доволі скоро буде змінюватися.

"Це такий просто певний "фінальний акорд" для Столтенберга – саміт у Вільнюсі. Він хоче його підготувати максимально й досягнути якогось більш-менш серйозного рішення. Тим більше на фоні прийняття нових членів – Швеції, Фінляндії", – сказав політолог.

Це може бути ключовою частиною його персонального порядку денного. Натомість щодо України, то мовиться про підтримку, питання про те, що можна запропонувати їй зараз. Мовляв, що було б достатньо геополітично вагомим, але при цьому не порушило єдності всередині самого Альянсу.

Адже є дуже серйозні ліміти того, на що готова ціла низка країн НАТО. Починаючи від Угорщини, завершуючи менш очевидними країнами,

– зауважив Саакян.

Україна прагне вступити в Альянс