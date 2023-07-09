Не должна быть заменой НАТО: полковник запаса рассказал, нужна ли Украине "израильская модель"

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели" после окончания войны. Это хороший договор, но его нельзя рассматривать как замену вступления Украины в НАТО.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Украине важно попасть в программу ядерного обмена, что возможно после вступления в НАТО.

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Что предполагает "израильская модель"

Свитан отметил, что "израильская модель" – это договор на 10 лет, предусматривающий финансовую, военную помощь и совместное производство, к примеру, истребителей F-16. США смогут передавать вооружение без дополнительных разрешений Госдепу США.

Это ни в коем случае не должно рассматриваться как замена вступления в НАТО, потому что в таком случае мы не получим ядерное вооружение, не сможем попасть под программу так называемого ядерного обмена. Именно это задача вступления в НАТО,

– подчеркнул он.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что для того, чтобы Украина смогла разместить хотя бы авиабомбы В61-12, нужно вступить в НАТО.

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