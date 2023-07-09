Не должна быть заменой НАТО: полковник запаса рассказал, нужна ли Украине "израильская модель"
США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели" после окончания войны. Это хороший договор, но его нельзя рассматривать как замену вступления Украины в НАТО.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Украине важно попасть в программу ядерного обмена, что возможно после вступления в НАТО.
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Что предполагает "израильская модель"
Свитан отметил, что "израильская модель" – это договор на 10 лет, предусматривающий финансовую, военную помощь и совместное производство, к примеру, истребителей F-16. США смогут передавать вооружение без дополнительных разрешений Госдепу США.
Это ни в коем случае не должно рассматриваться как замена вступления в НАТО, потому что в таком случае мы не получим ядерное вооружение, не сможем попасть под программу так называемого ядерного обмена. Именно это задача вступления в НАТО,
– подчеркнул он.
Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что для того, чтобы Украина смогла разместить хотя бы авиабомбы В61-12, нужно вступить в НАТО.
Свитан об "израильской модели": смотрите видео
Байден заявил об "израильской модели" для Украины
- Президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы предложить Украине гарантии безопасности аналогичные тем, что предоставляются Израилю, не обязывая Украину вступать в НАТО. В рамках этих гарантий на 10 лет предусмотрена военная и финансовая помощь, а также возможность совместного производства.
- По словам Байдена, пока будет продолжаться процесс вступления Украины в НАТО, а этот процесс не является быстрым, США готовы обеспечить Украине безопасность по образцу Израиля, если будет прекращение огня и мирное соглашение в войне с Россией.
- Следует отметить, что Украина продолжает стремиться получить поддержку своего вступления в НАТО и надеется получить ее на саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.