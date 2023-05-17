Вашингтон не будет ревновать: повлияет ли Китай на вступление Украины в НАТО
Западные страны не учитывают позицию Китая в вопросе вступления Украины в НАТО. Пекин не сможет существенно повлиять на интеграцию Киева в Альянс.
Это 24 Каналу прокомментировал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, украинско-китайские отношения не могут вызвать ревности в США.
Смотрите также Решающее условие безопасности Украины: получим ли членство в НАТО сразу после победы
"Я не думаю, что Китай будет существенно влиять на вступление Украины в НАТО, потому что для Запада не имеет значения его позиция ни в коем виде, а отношения Киева и Пекина не могут вызвать существенную ревность со стороны Вашингтона или Брюсселя", – сказал Фейгин.
Правозащитник добавил, что пока Украина не принадлежит к западной коалиции, ей отпущена индульгенция на "теплые" отношения с Китаем.
Китай не сможет повлиять на вступление Украины в НАТО: смотрите видео
По мнению Фейгина, более "смелым" кажется президент Франции Эммануэль Макрон, который летал в Пекин для решения экономических вопросов.
Изменит ли Украина вектор своей внешней политики
Политик отметил, что украинско-китайские отношения могут повлиять на окончание войны, ведь Пекин играет немаловажную роль для России. Но это не значит, что Украина изменит вектор внешней политики, о чем даже свидетельствует история с национализацией "Мотор Сечи".
"Я думаю, что Киев не будет действовать в многовекторном формате – и с Пекином, и с Вашингтоном. Он прекрасно понимает, кто давал оружие и деньги. Игра дипломатическая будет, а стратегического союза не будет никогда", – подытожил Фейгин.
Отношения Украины с Китаем: последние новости
- 26 апреля Владимир Зеленский пообщался с президентом Китая Си Цзиньпином. Это был первый разговор между лидерами с самого начала полномасштабного вторжения России. По словам главы государства, разговор был долгим и содержательным.
- После разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского Китай назначил специального представителя в Украине. Им стал бывший посол в России Ли Хуэй.
- Было объявлено об ознакомительном визите специального представителя Китая Ли Хуэя в Украину 16 – 17 мая. Это необходимо для понимания не только официальной позиции Украины и Запада.