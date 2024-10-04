Может ли Украина вступить в НАТО с оккупированными территориями: Столтенберг четко ответил

Йенс Столтенберг высказался относительно возможного вступления Украины в НАТО с оккупированными территориями. Он считает, что такой сценарий вполне может произойти.

Об этом бывший генеральный секретарь Альянса заявил в интервью изданию Financial Times. Также экс-чиновник считает, что гарантии безопасности для Украины в любом случае можно найти.

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Как Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями

Бывший Генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что существуют решения по применению статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае, если Украина станет членом Альянса с оккупированными территориями.

Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Однако они не распространяются на Курильские острова, контролируемые Россией, которые Япония считает своей территорией,

– пояснил Столтенберг.

Йенс Столтенберг также провел параллели Западной Германией, когда та считала Восточную Германию частью единой Германии. Экс-генсек НАТО подчеркнул, что оборонные обязательства НАТО в то время были сосредоточены исключительно на Западной Германии.

"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – добавил он.

Ранее Столтенберг заявлял в интервью, что вопрос приглашения Украины в Альянс с временно оккупированными территориями должны решать государства-члены НАТО.

К слову, нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина как никогда близка к вступлению в Альянс. Он подчеркнул, что наша страна станет членом Североатлантического альянса и Россия не будет иметь в этом вопросе права вето.