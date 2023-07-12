Будут помогать, чтобы Украина стояла на месте, – Свитан жестко раскритиковал позицию Германии
Германия отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты TAURUS. Также есть информация, что Германия будет блокировать вступление Украины в НАТО. У государства есть определенные договоренности с Россией и не хочет их терять.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, финансовые связи России и Германии только увеличиваются.
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Позиция Германии
Германия неоднократно заявляла, что больше всего помогает Украине. Роман Свитан считает, что позиция Германии выглядит так: "Вы стойте на месте, а мы будем давать все, чтобы вы не двигались".
По мнению полковника ВСУ в запасе, в свое время Германия не противодействовала оккупации Россией Крыма, части Донецкой и Луганской областей.
Немцы против того, чтобы мы вступили в НАТО, потому что есть определенные финансовые отношения с Россией. Они все еще есть и даже увеличиваются, если учитывать снижение цен на некоторые носители у россиян. Немцы не хотят терять российский рынок. Финансовые условия учитывают, что нас не примут в НАТО,
– сказал он.
Свитан о позиции Германии: смотрите видео
Германия и Украина: последние новости
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что правительство Германии не планирует менять свою позицию. Поэтому Украине не стоит ждать от нее дальнобойных ракет Taurus. В то же время он отметил, что его страну не должны критиковать из-за этого решения. По его словам, ФРГ – второй по значимости союзник нашего государства.
- Журналисты издания Financial Times рассказали, что Германия и США хотят блокировать членство Украины в НАТО несмотря на давление других стран-членов Североатлантического союза. Берлин и Вашингтон считают, что наша страна пока не готова вступить в НАТО.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к немецкому правительству с просьбой не блокировать членство Украины в НАТО. По его словам, таким образом страна "повторит ошибки", которые совершила на саммите в Бухаресте.
- Кулеба также подчеркнул, что членство Украины в Альянсе – это "путь к миру". Поэтому уже после вступления нашей страны в НАТО "в Европе больше не будет войн".