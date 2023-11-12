Госпожа посол ЕС объяснила, что будет после принятия решения о переговорах о вступлении Украины

Катарина Матернова – госпожа посол ЕС в Украине – рассказала, что отчет, который Еврокомиссия обнародовала 8 ноября, имеет много аспектов.

В общей сложности есть 35 разделов для переговоров. Они объединены в 6 кластеров.

Обратите внимание В Украине нет российского меньшинства, – Стефанишина о переговорах с ЕС

Если лидеры стран ЕС на Совете, который состоится в середине декабря в Брюсселе, примут положительное решение о начале переговоров, следующим шагом будет получение Еврокомиссией так называемого переговорного мандата – своеобразной книги правил, чего мы должны добиться в ходе дискуссий,

– говорится в сообщении.

Матернова подчеркнула, что в отчете указали, что получить этот мандат Украина может в марте 2024 года. Она выразила надежду на то, что именно тогда и стартуют переговоры.

На каких изменениях должна сосредоточиться Украина

Матернова добавила, что Украина должна сосредоточиться на 4 сферах. Речь идет о:

кадровое обеспечение НАБУ;

изменения в закон о декларации;

принятие закона о лоббировании;

принятие нормативно-правовой базы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии по нацменьшинствам.