Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия начинает скрининг законодательства Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о начале скрининга законодательства Украины. Она также анонсировала формирование переговорной рамки о членстве Украины в ЕС.

ЕС начинает проверку украинского законодательства для начала переговоров по вступлению. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европейском парламенте, информирует 24 Канал.

Процесс скрининга украинского законодательства начат

Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. А между тем мы также начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами,

– заявила Урсула фон дер Ляен.

По словам главы Еврокомиссии, речь идет о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.

Она отметила, что ЕС согласился на начало переговоров с Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата на членство. Политика не подчеркнула, что западнобалканские страны являются частью европейского сообщества.

Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы добиться этого не только на поле боя. Но также из-за работы демократических институтов, – сказала президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что "целая нация показывает, как много для них означает Европа". Она добавила, что гордится тем, что ЕС ответил на призыв Украины.

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