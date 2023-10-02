От Лиссабона до Луганска: что сказала глава МИД Германии о расширении Евросоюза

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска. По ее словам, Украина может внедрять впечатляющие реформы на фоне ужасающей войны.

Анналена Бербок сказала об этом 2 октября, находясь с визитом в Украине. Известно, что она приехала на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, проходящую в Украине.

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Что известно о заявлении главы МИД Германии о вступлении Украины в ЕС

Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС,

– заявила чиновница.

По ее словам, друзья и партнеры из Европы будут поддерживать Украину на этом пути, ведь наше государство проводит реформы в войну, которую начала Россия.

"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также касающиеся борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы можем вместе расширять этот путь", – отметила Бербок.

2 октября в Киеве была созвана встреча министров иностранных дел ЕС. Это первая в истории встреча глав МИД ЕС, которая прошла за пределами Европейского Союза. Дмитрий Кулеба отметил, что встречу организовали впервые вне нынешних границ ЕС, и в будущих границах. Он поблагодарил ЕС и лично Жозепа Борреля за поддержку Украины.

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Вступление Украины в ЕС: коротко