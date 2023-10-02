От Лиссабона до Луганска: что сказала глава МИД Германии о расширении Евросоюза
Источник:"Европейская правда"
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска. По ее словам, Украина может внедрять впечатляющие реформы на фоне ужасающей войны.
Анналена Бербок сказала об этом 2 октября, находясь с визитом в Украине. Известно, что она приехала на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, проходящую в Украине.
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Что известно о заявлении главы МИД Германии о вступлении Украины в ЕС
Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС,
– заявила чиновница.
По ее словам, друзья и партнеры из Европы будут поддерживать Украину на этом пути, ведь наше государство проводит реформы в войну, которую начала Россия.
"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также касающиеся борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы можем вместе расширять этот путь", – отметила Бербок.Обратите внимание! 2 октября в Киеве была созвана встреча министров иностранных дел ЕС. Это первая в истории встреча глав МИД ЕС, которая прошла за пределами Европейского Союза. Дмитрий Кулеба отметил, что встречу организовали впервые вне нынешних границ ЕС, и в будущих границах. Он поблагодарил ЕС и лично Жозепа Борреля за поддержку Украины.
Заметьте 2030 год – реалистичный срок, – госпожа посол ЕС о вступлении Украины в союз
Вступление Украины в ЕС: коротко
- Украина находится по пути в Европейский Союз. В частности, нашей стране вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС дали 7 критериев, которые Киев должен выполнить перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз.
- В конце сентября 2023 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нацелена на полноценное членство в ЕС и не согласится на второстепенный статус во взаимодействии со странами-членами.
- Кроме того, в сентябре вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что Украина выполнила рекомендации по судопроизводству и законам о медиа, а также выполнила задачу об организации конкурса в Конституционный суд с участием международных экспертов, кроме того, приняла ряд системных законов по антиолигархическому процессу.