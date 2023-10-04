Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году: какое условие назвал глава Евросовета
Источник:Spiegel
Украина может стать членом Европейского Союза в 2030 году. Шарль Мишель объяснил, что это возможно только при определенных условиях.
Глава Европейского Совета объяснил в интервью, что обе стороны должны выполнить поставленные перед ними задачи. Перед этим издание Politico писало, что Европейский Союз планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины до декабря 2023 года.
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Что заявил глава Евросовета о вступлении Украины в ЕС
Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если обе стороны сделают домашнее задание,
– заявил Шарль Мишель.
По его словам, Украина и другие страны-кандидаты должны:
- провести реформы;
- бороться с коррупцией;
- выполнить требования по модернизации законодательства.
"Также ЕС необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, какие наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам необходимо ускорить процессы принятия решений", – заявил Шарль Мишель.
По его словам, процесс реформирования Европейского Союза не будет лёгким, однако пояснил, что в ЕС не могут больше терять время. Ведь государства Западных Балкан 20 лет ждали вступления в ЕС, поэтому там сейчас усиливается влияние России и Китая.
Шарль Мишель заверил, что в их интересах преуспевающая и безопасная Украина.
Их (украинское – 24 Канал) недавнее сопротивление России показало, что Украина принадлежит к ЕС. И скоро, не когда-нибудь. Делая это, ЕС также доказал бы, что он способен к геополитическим действиям,
– заверил чиновник.
По его словам, ранее Китай и США серьезно относились к ЕС только в вопросах торговли, но не в сфере геополитических вопросов. Однако сейчас это меняется.
Ведь то, что страны ЕС быстро договорились о жестких санкциях против России, удивило весь мир и даже Путина. Более того, по его словам, вряд ли кто-то ожидал, что именно Европейский Союз первым начнет поставлять Украине оружие.
Вступление Украины в ЕС: коротко
- 28 февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
- Уже 17 июня ЕС рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. В это время назвали семь условий для начала переговоров о вступлении. Некоторые Украина уже выполнила.
- Вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Киев уже выполнил рекомендации по судопроизводству и законодательству о медиа, организовал конкурс в Конституционный суд при участии международных экспертов, принял ряд системных законов в рамках антиолигархического процесса. Более того, она заверила, что этот процесс продолжается.
- 2 октября Владимир Зеленский заявил, что до конца 2023 года Украина сможет выйти на переговоры по членству в ЕС. Впоследствии издание Politico написало со ссылкой на европейских дипломатов, что о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС могут объявить уже к декабрю 2023 года.