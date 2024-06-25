"Страны будут делать все, чтобы путь Украины в ЕС был коротким", – Стулик

В Люксембурге 25 июня начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Начало этого процесса –это хороший шанс для нашей страны стать членом ЕС.

Спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик рассказал 24 Каналу, что для Украины этот день стал выдающимся, к которому она считалась весь период независимости. Он отметил, что, к сожалению, пока неизвестно, когда именно завершится чай переговорный процесс, ведь это может длиться год, два или больше.

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Членство Украины в ЕС

Давид Стулик отметил, что есть две вещи, которые важны во время переговоров о вступлении Украины в ЕС. Первое, Украина должна выполнять обязательства, которые взяла на себя. Второе, ЕС должен быть готовым продолжать эти договоренности. По его мнению, очень важно, чтобы переговоры не затягивали ни в Евросоюзе, ни в Украине.

Наступит тот момент, когда Украина подпишет договор о вступлении в ЕС. Трудно сказать, когда это произойдет, однако страны Центральной Европы будут делать все, чтобы путь Украины в ЕС был коротким,

– сказал он.

Решение ЕС

Чтобы в Евросоюзе приняли какое-то решение, нужно согласие всех 27 государств-членов. Спецпредставитель МИД Чехии считает, если есть какие-то споры между странами Европейского Союза по решению определенных вопросов, то там используют диалог и компромиссами, чтобы прийти к согласию.

Давид Стулик отметил, что Венгрия против членства Украины в ЕС, однако есть надежда, что это изменится.

В Венгрии могут изменить свое мнение, ведь в Украине есть венгерские нацменьшинства. Этим любят будет легче путешествовать между двумя странами, если Украина станет членом ЕС,

– высказался он.