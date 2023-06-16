Важно устранить ПДЧ: Кулеба обсудил со Столтенбергом предстоящий саммит НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО. Он заявил Йенсу Столтенбергу, что для Украины крайне важно устранение Плана действий по членству в Альянсе.

С генсеком НАТО Дмитрий Кулеба говорил 16 июня. Он говорил со Столтенбергом о том, что Североатлантический союз должен "согласовать свои решения с новой реальностью". В частности, он отметил, что НАТО должна предложить Украине упрощенный путь в Альянс на саммите в Вильнюсе.

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Министр иностранных дел заявил Енсу Столтенбергу, что для НАТО важно сделать шаг к членству Украины в Альянсе.

Я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы Вильнюсский саммит был успешным для НАТО и Украины. Я также отметил важность сделать шаг к членству Украины, в частности, отказавшись от ПДЧ. Пора согласовать решение НАТО с новой реальностью,

– написал Кулеба.

Напомним, что на этой неделе Йенс Столтенберг встретился с Джо Байденом и предложил ему отменить ПДЧ для Украины. Президент США одобрительно воспринял эту идею и готов упростить для Украины вступление. Однако о вступлении в Альянс не говорится до победы над Россией.

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Саммит НАТО в Вильнюсе должен пройти 11 – 12 июля. На него пригласили и президента Украины Владимира Зеленского, однако он заявил, что не видит смысла посещать встречу, если Украина не получит четкого сигнала о членстве в Альянсе.

Генсек НАТО Столтенберг заверил, что этот сигнал Украина обязательно получит, однако некоторые члены Альянса не разделяют его позицию. В Западной и Южной Европе лидеры государств-членов НАТО убеждены, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть "слишком провокативным и рискованным". В странах Восточной Европы убеждены, что единственный путь достичь длительного мира – пригласить Украину в Альянс после завершения войны.

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