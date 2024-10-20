Позиция хитрых торгашей: как убедить Венгрию и Турцию взять Украину в НАТО

Венгрия против вступления Украины в НАТО из-за того, что это, мол, грозит войной Альянсу, этой же позиции придерживается и Турция. Эти две страны являются "хитрыми торгашами", которым обязательно нужна выгода.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что Венгрии и Турции просто нужно дать то, что им нужно, чтобы они не препятствовали. Более того, если США согласится предоставить приглашение Украине на вступление, они тем более не будут сопротивляться.

Смотрите также Президент ПА НАТО очертил, что нужно решить для вступления Украины в Альянс

Как убедить Венгрию и Турцию взять Украину в НАТО

По словам политолога, что Венгрия, что Турция очень "хитрозроблемины" странами. При любой ситуации они пытаются поймать как можно больше "рыбы".

Я бы не переживал относительно того, каким образом их убедят. Там просто есть цена вопроса. Особенно это касается Венгрии, я не уважаю позицию нынешнего премьера, она опасна для Украины,

– отметил Лесной.

Политолог объяснил, что Виктору Орбану просто нужно дать очередной "пряник", который он возьмет, будет "ворчать, залезет в угол", но перестанет препятствовать вступить Украине в НАТО.

Тем более Венгрия не будет сопротивляться США и Германии.

Заметьте! США уменьшили свою категоричность относительно вступления Украины в НАТО, что может повлиять на позицию Германии. Ранее лидеры длительное время воздерживались от такого шага. Как предположил неназванный европейский дипломат, в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах Джо Байден мог бы двигаться в сторону приглашения Украины в течение переходного периода.

С Турцией ситуация такая же. По словам Лесного, страна раньше тоже была против вступления расширения НАТО, но когда это стало нужным, она согласилась.

Вопрос вступления стран в Альянс зависит от первого номера и лидера, то есть США. Если они скажут "да", тогда история для Украины будет развиваться положительно. Если же "нет", тогда будет затяжная пауза.

Украина сделала крутую вещь – вернула этот вопрос в дискурс по приглашению и вступлению. Еще совсем недавно все говорили о том, что Россия, якобы, выиграет, что Украина должна пойти на уступки территориями. Однако сейчас, когда План победы презентовали везде, мы привлекли к себе внимание,

– подчеркнул политолог.

Напомним, Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде. Он состоит из 5 пунктов, одним из которых является приглашение Украины в НАТО, и 3 засекреченных приложений.