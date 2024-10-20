Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що Угорщині та Туреччині просто потрібно дати те, що їм потрібно, аби вони не перешкоджали. Ба більше, якщо США погодиться надати запрошення Україні на вступ, вони тим паче не будуть опиратись.

Дивіться також Президент ПА НАТО окреслив, що потрібно вирішити для вступу України в Альянс

Як переконати Угорщину та Туреччину взяти Україну в НАТО

За словами політолога, що Угорщина, що Туреччина є дуже "хитрозроблемини" країнами. При будь-якій ситуації вони намагаються зловити якомога більше "риби".

Я б не переживав щодо того, в який спосіб їх переконають. Там просто є ціна питання. Особливо це стосується Угорщини, я не поважаю позицію нинішнього прем'єра, вона небезпечна для України,

– зауважив Лісний.

Політолог пояснив, що Віктору Орбану просто потрібно дати черговий "пряник", який він візьме, буде "бурчати, залізе в кут", але перестане перешкоджати вступити Україні в НАТО.

Тим паче Угорщина не буде опиратись США та Німеччині.

Зауважте! США зменшили свою категоричність щодо вступу України в НАТО, що може вплинути на позицію Німеччини. Раніше лідери тривалий час утримувалися від такого кроку. Як припустив неназваний європейський дипломат, у разі перемоги Камали Гарріс на президентських виборах Джо Байден міг би рухатися в бік запрошення України протягом перехідного періоду.

З Туреччиною ситуація така сама. За словами Лісного, країна раніше теж була проти вступу розширення НАТО, але коли це стало потрібним, вона погодилась.

Питання вступу країн до Альянсу залежить від першого номера та лідера, тобто США. Якщо вони скажуть "так", тоді історія для України буде розвиватись позитивно. Якщо ж "ні", тоді буде затяжна пауза.

Україна зробила круту річ – повернула це питання в дискурс щодо запрошення та вступу. Ще зовсім недавно всі говорили про те, що Росія, буцімто, виграє, що Україна має піти на поступки територіями. Однак зараз, коли План перемоги презентували всюди, ми привернули до себе увагу,

– наголосив політолог.

Нагадаймо, Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді. Він складається з 5 пунктів, одним з яких є запрошення України в НАТО, та 3 засекречених додатків.