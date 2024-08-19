Украина может вступить в НАТО, несмотря на частичную оккупацию, – президент Чехии

Петр Павел заявил, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от того, полностью ли она контролирует свою территорию или нет. Глава Чехии подчеркнул, что должно быть такое решение, которое позволит нашей стране стать членом Альянса, при этом не втягивая его в конфликт с Россией.

Президент Чехии выразил надежду, что в ближайшие годы Украина сможет договориться с Россией о мире. По его словам, это соглашение может означать, что определенные украинские территории останутся в российской оккупации на длительное время. В то же время речь не идет об официальном признании изменения границ. Демократические страны должны считать оккупированные Россией территории только временно оккупированными.

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Границы 1991 года не должны быть условием для членства в НАТО

Также Павел заявил, что восстановление территориальной целостности Украины не должно быть обязательным условием для вступления в НАТО. Он отметил, что можно принять нашу страну в Альянс с той территорией, которая будет находиться под ее контролем.

Я считаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет разграничение, даже админграница, то мы можем эту админграницу считать временной и принимать Украину в НАТО на той территории, которую она в то время будет контролировать,

– сказал политик.

Павел привел пример Германии, часть которой после Второй мировой войны была фактически оккупирована Советским Союзом и на ней была образована так называемая ГДР. Между тем другая часть Германии – ФРГ – была принята в НАТО в 1955 году.

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Поэтому я считаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, чтобы позволить Украине присоединиться к НАТО, не вводя Альянс в конфликт с Россией,

– заявил президент.

По словам Петра Павла, такой шаг можно было бы сделать после того, как обе стороны поймут, что война дальше продолжаться не может, и начнут действовать совместно. Этому должны существенно помочь мировые державы - США, Китай и Евросоюз.