Столтенберг сделал важное заявление о членстве Украины в НАТО

Генсек НАТО сделал заявление, когда Украина присоединится к Североатлантическому альянсу. Йенс Столтенберг не назвал время, однако озвучил условие.

Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Альянса. Об этом генсек НАТО заявил в день, когда Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса.

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Что сказал Столтенберг о присоединении Украины к НАТО

Украина станет членом Североатлантического союза. Но мы осознаем, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещание,

– заверил генеральный секретарь НАТО.

Однако он заверил, что государства-члены Альянса поддерживают Украину и будут делать это и дальше.

"Мы будем делать все, чтобы Украина победила, и это обеспечит ее членство в НАТО", – заверил Столтенберг.

Зеленского пригласили на саммит в Вильнюсе

Издание CNN написало, что генеральный секретарь НАТО заявил, что Владимир Зеленский был приглашен на саммит Альянса, который состоится в столице Литвы в июле 2023 года. Об этом чиновник сказал по итогам заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе.

Сильная независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона, и мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем Вильнюсском саммите в июле,

– заявил Столтенберг.

Следует добавить, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что он надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе в этом году будет принято судьбоносное решение о будущем членстве Украины в НАТО.

Вступление Украины в НАТО: коротко