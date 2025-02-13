"Россия не позволит": Трамп объяснил, почему не видит Украину в НАТО

Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть членом НАТО. Свои слова американский лидер объяснил "позицией, в которой оказалась Россия".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США во время пресс-конференции в Белом доме 13 февраля. Ранее подобную позицию высказывал глава Пентагона Пит Хегсет.

К теме Украине никогда не обещали, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО, – Рютте

Что сказал Трамп о членстве Украины в НАТО

Дональд Трамп рассказал журналистам, что до сих пор поддерживает слова своего министра обороны об отсутствии членства Украины в НАТО как части дипломатического урегулирования войны.

Я не вижу, как страна в том положении, в котором есть Россия, позволит им (украинцам – 24 Канал) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти,

– сказал он.

Американский президент отметил, что якобы тот факт, что Украине дали надежду на вступление в НАТО и "стало причиной, с которой началась война", имея в виду полномасштабное вторжение России в 2022 году. В частности, Трамп возложил на это ответственность на экс-президента страны Джо Байдена.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров, в ответ на заявление своего американского коллеги о невозможности членства нашей страны в НАТО, заявил, что наше государство хочет быть в Альянсе и будет там. Он также подчеркнул, что любые выводы украинская власть по вступлению в Североатлантический альянс будет делать вместе с нашим народом.