Понимаю "чувства" России, – Трамп сделал новое заявление относительно членства Украины в НАТО

Дональд Трамп обвинил в нападении России на Украину администрацию Джо Байдена. Мол, если бы действующий президент США не допустил возможности вступления нашей страны в НАТО, то никакой войны не было бы.

Республиканец отметил, что Россия, якобы, увидела, что команда Байдена "некомпетентна", а потому решилась на вторжение в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Трамп намекнул, что против Украины в НАТО

Политик заявил, что Россия, мол, много лет говорила, что НАТО не должно вмешиваться в дела Украины, а Байден взял и пошел против "устоявшегося порядка", сказав, что украинцы должны иметь возможность присоединиться к Альянсу.

По словам Трампа, это означало бы, что НАТО оказалось бы прямо на пороге у России. И он якобы может понять "чувства" Москвы по этому поводу.

"Когда я услышал, как Байден вел переговоры, я сказал, что это закончится войной, и так и получилось", – добавил политик.

Кроме того, республиканец отметил, что если бы не он, то НАТО сейчас бы существовало. Он призвал членов Альянса тратить 5 процентов на оборону.