В Европарламенте призвали пригласить Украину в НАТО

Евродепутаты призвали Альянс как можно скорее пригласить Украину. Там также не считают вступление Украины в НАТО во время войны возможным, но предлагают упростить процесс вступления после победы.

В парламенте ЕС заявили, что до вступления Украины НАТО должно обеспечить Киеву надежные гарантии безопасности. Вхождение Украины в Альянс укрепит региональную и мировую безопасность.

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В Европе призывают пригласить Украину в НАТО

Резолюцию, согласно которой Украину призывают пригласить в Альянс, приняла 14 июня. "За" проголосовали 425 евродепутатов, еще 38 – "против", а 42 воздержались. В Европарламенте заявили, что надеются на то, что "процесс вступления начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".

Также евродепутаты призвали ЕС и НАТО тесно сотрудничать с Украиной до того, как она получит полноценное членство в Альянсе. Также в НАТО должны разработать временные гарантии безопасности, которые должны быть введены сразу же после войны.

Украина требует от Атлантического альянса объявления четких гарантий безопасности на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. В то же время, в Белом доме рассматривают возможность предложить Украине "израильскую" модель безопасности вместо полноценного членства в Альянсе.

В парламенте ЕС убеждены, что вступление Украины в НАТО укрепит как региональную, так и мировую безопасность и обеспечит углубление интеграции между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Вспомнили евродепутаты и поддержку решения Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Там надеются на положительную рекомендацию от комиссии и в таком случае переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в этом году.

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