Зеленский объяснил, при каком условии Украина уже была бы в НАТО

Вступление в НАТО требует союзного решения. Украина уже стала бы членом Альянса, если бы решение о вступлении принимал бы действующий генсек Йенс Столтенберг.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ, сообщает 24 Канал.

Интересно Дьявол кроется в деталях, – в МИД Украины не исключают посредничества Пекина в прекращении войны

НАТО – о защите, а не о наступлении

Президент считает, что лучшие гарантии безопасности – это НАТО.

Потому что там большое количество мощных государств, современного оружия, странами вводились санкции, оказывалась финансовая помощь, в частности, то, что получила Украина. Все поняли прочность этого Альянса,

– заметил Зеленский.

По его словам, НАТО – это о защите, а не о наступлении.

"И мы тоже хотели быть защищены. Последняя наша встреча с Йенсом Столтенбергом была лучше всех других. Я ему очень благодарен. Но опять же – это союзное решение. Я думаю, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, то Украина уже была бы в НАТО", – подытожил глава государства.

Стоит прочесть Зеленский провел переговоры с Макроном: Франция предоставит ВСУ мощный бронетанковый пакет

Украина хочет получить приглашение

Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции рассказал, что решение о вступлении в НАТО основывается не на проценте введенных стандартов, как казалось ранее, а на выполнении трех важных блоков.

"Мы хотим получить приглашение. Потому что тема "открытой двери", как говорит президент: "Двери открыты, где в них зайти?" Мы об этом серьезно говорим с партнерами", – заявил глава оборонного ведомства.

По его словам, страны, ставшие членами НАТО после 1997 года, внедрили в среднем 31% из около 1200 стандартов Альянса. Также есть страны, которые ввели около 2%.

"Почему? Во-первых, оказывается, что это не столь принципиально. Не все стандарты всем странам нужны. У нас уже около 20% стандартов НАТО внедрено, принято нормативно-правовых актов примерно 28% и уже у меня договоренности с партнерами о 180 стандартах, которые мы уже знаем и можем внедрить. То есть, мы сразу выходим на уровень под 35, до 40%. Не это принципиальная задача", – отметил министр.

Заметьте Неадекватно как для страны НАТО, – Зеленский подверг критике Венгрию и ее отношения с Россией.

Для вступления в НАТО нужно выполнить 3 блока

Резников рассказал, что существует 3 важнейших блока, которые играют ключевую роль в интеграции в НАТО, в частности:

Есть ли в стране гражданско-демократический контроль над Вооруженными силами, силами безопасности и обороны. Следует заметить, что в Украине этот закон уже принят.

Транспарентность, прозрачность, понятность и подотчетность процедур по обеспечению.

Совместное планирование военных операций. Украинские военные успешно занимаются этим вопросом.

"Принятие решения о вступлении в НАТО будет политическим, единодушным, конечно, после победы. В состоянии войны они на это не пойдут, но наша задача – максимально быстро двигаться", – подытожил Резников.