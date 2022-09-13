Очередным ударом по Антоновскому мосту ВСУ развеяли мифы пропагандистов о его "восстановлении"

В ОК "Юг" подытожили сутки 12 сентября. Герои ВСУ на Юге отразили 2 штурма врага и нанесли оккупантам значительные потери.

Информация о "хлопке", посетившем Антоновский мост, появилась еще утром 12 сентября. Местные коллаборанты уже не знали, что еще придумать, чтобы кто-нибудь в это поверил. В конце концов заявили, что "все проваливается, но мост цел".

Заметьте После того, как оккупанты тестировали Антоновский мост, по нему ударили ВСУ, – детали от Хланя

Впоследствии в ОК "Юг" подтвердили попадание.

Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, еще раз закрепили его непригодность к использованию,

– говорится в сообщении.

Кроме того, герои ВСУ уничтожили:

59 оккупантов;

танк;

5 гаубиц;

командно-штабную машину;

машину управления;

12 единиц другой авто-бронетехники.

Освобождение Юга продолжается

Украинские герои успешно идут в контрнаступление и освобождают населенные пункты от российских оккупантов. Захватчику наносят колоссальные потери.

Наталья Гуменюк – заявила, что на Херсонщине освободить удалось уже 500 квадратных километров. Оккупантов уже выгнали из таких населенных пунктов:

Высокополье

Нововознесенское

Белогорка

Миролюбовка

Сухой Пруд.

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