Не может ограничивать информацию о последствиях ударов по Крыму: ISW об атаке на штаб флота России

ВСУ 22 сентября нанесли комбинированный удар по оккупированному Крыму и существенно повредили штаб командования Черноморского флота. Известно, что там проходило совещание высшего руководства российской армии.

Российские военкоры недовольны властями из-за неспособности скрыть реальные последствия атаки по Севастополю. В частности, сразу же после удара появились кадры "задымленного" штаба.

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Удар по штабу в Крыму

На фоне удара по штабу Черноморского флота 22 сентября некоторые российские военкоры начали жаловаться на российские власти. В частности, им не нравится факт того, что Кремль не может остановить распространение информации о последствиях атаки. Также некоторые россияне возмущены "недостаточным ответом".

Однако кроме этого, часть российских пропагандистов убеждает, что удары по Крыму вполне очевидны, поскольку Украина и западные партнеры считают полуостров украинским. Несколько военкоров утверждали, что союзники помогли украинским силам обстрелять штаб.

Сами же украинцы неоднократно отмечали, что ударов по российским военным объектам в Крыму станет больше. В частности, новые удары по россиянам на оккупированном полуострове анонсировала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские войска будут продолжать удары по Севастополю – Россия должна уничтожить собственные корабли во избежание дальнейших ударов.

Что известно об атаке