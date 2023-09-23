Не может ограничивать информацию о последствиях ударов по Крыму: ISW об атаке на штаб флота России
Источник:ISW
ВСУ 22 сентября нанесли комбинированный удар по оккупированному Крыму и существенно повредили штаб командования Черноморского флота. Известно, что там проходило совещание высшего руководства российской армии.
Российские военкоры недовольны властями из-за неспособности скрыть реальные последствия атаки по Севастополю. В частности, сразу же после удара появились кадры "задымленного" штаба.
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Удар по штабу в Крыму
На фоне удара по штабу Черноморского флота 22 сентября некоторые российские военкоры начали жаловаться на российские власти. В частности, им не нравится факт того, что Кремль не может остановить распространение информации о последствиях атаки. Также некоторые россияне возмущены "недостаточным ответом".
Однако кроме этого, часть российских пропагандистов убеждает, что удары по Крыму вполне очевидны, поскольку Украина и западные партнеры считают полуостров украинским. Несколько военкоров утверждали, что союзники помогли украинским силам обстрелять штаб.
Сами же украинцы неоднократно отмечали, что ударов по российским военным объектам в Крыму станет больше. В частности, новые удары по россиянам на оккупированном полуострове анонсировала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские войска будут продолжать удары по Севастополю – Россия должна уничтожить собственные корабли во избежание дальнейших ударов.
Что известно об атаке
- 22 сентября Вооруженные Силы поразили штаб Черноморского флота в Севастополе. В то время там проходило совещание высокопоставленных русских офицеров. ВСУ заявили о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.
- Кирилл Буданов утверждает, что в тяжелом состоянии находится командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук, без сознания – начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.
- Даже российское минобороны признало атаку, однако в своем стиле заявило о 1 "без вести пропавшем". Ранее структура сообщала о "погибшем", однако решила исправить эту информацию. Также оккупанты заявили о якобы 5 сбитых ракетах.
- Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Корректировать удар помогали агенты движения "АТЕШ". Там дополнительно поблагодарили минобороны России, которые своими действиями помогают привлекать к сотрудничеству офицеров Черноморского флота.