Російські воєнкори незадоволені владою через неспроможність приховати реальні наслідки атаки по Севастополю. Зокрема, одразу ж після удару з'явилися кадри "задимленого" штабу.
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Удар по штабу у Криму
На фоні удару по штабу Чорноморського флоту 22 вересня, деякі російські воєнкори почали скаржитися на російську владу. Зокрема, їм не подобається факт того, що Кремль не може зупинити поширення інформації про наслідки атаки. Також деякі росіяни обурені "недостатньою відповіддю".
Однак окрім цього частина російських пропагандистів переконує, що удари по Криму є цілком очевидними, оскільки Україна та західні партнери вважають півострів українським. Кілька воєнкорів стверджували, що союзники допомогли українським силам обстріляти штаб.
Самі ж українці неодноразово наголошували, що ударів по російських військових об’єктах у Криму стане більше. Зокрема, нові удари по росіянам на окупованому півострові анонсувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські війська продовжуватимуть удари по Севастополю – Росія має знищити власні кораблі, щоб уникнути подальших ударів.
Що відомо про атаку
- 22 вересня Збройні Сили вразили штаб Чорноморського флоту у Севастополі. У той час там проходила нарада високопоставлених російських офіцерів. ЗСУ заявили про десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.
- Кирило Буданов стверджує, що у важкому стані перебуває командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук, без свідомості – начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков.
- Навіть російське міноборони визнало атаку, проте у своєму стилі заявило про 1 "безвісти зниклого". Раніше структура повідомляла про "загиблого", однак вирішила виправити цю інформацію. Також окупанти заявили про нібито 5 збитих ракет.
- Україна використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Коригувати удар допомагали агенти руху "АТЕШ". Там додатково подякували міноборони Росії, які своїми діями допомагають залучати до співпраці офіцерів з Чорноморського флоту.