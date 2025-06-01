Взлетел на несколько метров: появилось видео попадания украинского дрона в оккупанта

Российские захватчики не прекращают попыток захватить нашу страну, но Вооруженные Силы уничтожают врага ежедневно. В сети появилось видео, как оккупант подлетает на несколько метров из-за попадания украинского FPV-дрона.

Об этом сообщает 24 Канал. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале Юрия Бутусова.

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Оккупант взлетел из-за удара дрона

Украинские защитники ударили по зданию, где оккупанты хранили боеприпасы. Это произошло в Донецкой области.

Успешный удар ВСУ по оккупантам: смотрите видео с телеграм-канала Бутусова

На кадрах видно, как военный России подлетает на несколько метров после взрыва. Украинские защитники ударили по оккупантам FPV-дроном.

К слову, общие потери врага в войне с Украиной уже достигли 1011 490 человек. Также россияне потеряли почти 11 тысяч танков, почти 30 тысяч артиллерийских систем, более 40 тысяч БпЛА оперативно-тактического уровня, более 3 тысяч крылатых ракет.

В ночь на 20 июня ВСУ, вероятно, ударили по воинской части россиян в Белгородской области. "В результате этого двое военнослужащих погибли, еще 11 пострадали", – написали о последствиях СМИ.