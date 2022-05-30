ВСУ дают россиянам отпор по всем направлениям, – Минобороны о горячих точках на фронте

Российские войска ведут огонь по всей линии боевого столкновения и пытаются бить в глубину украинской обороны. Однако Вооруженные Силы наносят урон оккупантам по всем направлениям.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, у России есть несколько тактических целей.

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В частности, оккупационные войска не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, враг пытается обеспечить устойчивость сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.

Где продолжаются самые ожесточенные бои

Как рассказал Мотузяник, российское командование привлекло все силы и пытается оцепить украинских военных в Донецкой и Луганщине. Там бои добились максимальной интенсивности.

Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Для усиления группировки войск и восстановления потерь враг снимает с хранения устаревшее вооружение и военную технику,

– рассказал спикер Минобороны.

В то же время украинские войска проводят оборонительную операцию, нанося российским оккупантам потери по всем направлениям , где продолжаются боевые действия.

Веревщик также отметил, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей и наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов в Украине.

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