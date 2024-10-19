Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что украинские военные держат позиции практически на всех горячих точках. Россия имеет многочисленные потери там.

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Ситуация на фронте

Николай Маломуж отметил, что на Харьковском направлении Силы обороны улучшили свои позиции вблизи Липцов. Покровское направление остается одним из самых сложных, но и там удалось получить определенные успехи, несмотря на продвижение врага.

Какая ситуация в Донецкой области: карта

"Мы (ВСУ – 24 Канал) вернули несколько улиц в Торецке. Мощно держимся, несмотря на колоссальные атаки, на Кураховском направлении, возле Нью-Йорка", – сказал он.

ВСУ не только без изменений мощно держат фронт, но и уничтожают значительные резервы россиян.

Вблизи Часового Яра враг недавно пытался атаковать, но подразделения Сил обороны отбили несколько штурмов.

На Запорожском направлении, вблизи Роботино, оккупанты пытаются продвинуться, чтобы завоевать выгодные позиции. Они направили туда свежие силы – 6 тысяч новых воинов, но россиянам пока не удается достичь успеха,

– отметил генерал армии в отставке.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте

По словам Маломужа, для широкомасштабных операций у противника ограниченные ресурсы, ведь значительную часть, до 56 тысяч, он перебросил на Курской направление. Недавние попытки России вытеснить Силы обороны оттуда частично были успешными, но Украина возобновила там свои позиции.

Важно! Украинские войска остановили продвижение россиян в Курской области, о чем сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО. Он отметил, что ВСУ удалось сдержать врага, несмотря на значительное давление.

Генерал армии в отставке добавил, что ситуация на фронте переменная, однако более стабильная. ВСУ наносят большие потери врагу.