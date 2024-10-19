Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що українські військові тримають позиції практично на всіх гарячих точках. Росія має численні втрати там.

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Ситуація на фронті

Микола Маломуж зазначив, що на Харківському напрямку Сили оборони покращили свої позиції поблизу Липців. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших, але і там вдалось здобути певних успіхів, попри просування ворога.

Яка ситуація на Донеччині: карта

"Ми (ЗСУ – 24 Канал) повернули декілька вулиць у Торецьку. Потужно тримаємось, попри колосальні атаки, на Курахівському напрямку, біля Нью-Йорка", – сказав він.

ЗСУ не лише без змін потужно тримають фронт, але й знищують значні резерви росіян.

Поблизу Часового Яру ворог нещодавно намагався атакувати, але підрозділи Сил оборони відбили декілька штурмів.

На Запорізькому напрямку, біля Роботиного, окупанти намагаються просунутись, щоб завоювати вигідні позиції. Вони направили туди свіжі сили – 6 тисяч нових вояків, але росіянам поки не вдається досягти успіху,

– зазначив генерал армії у відставці.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

За словами Маломужа, для широкомасштабних операцій у противника обмежені ресурси, адже значну частину, до 56 тисяч, він перекинув на Курській напрямок. Недавні намагання Росії витіснити Сили оборони звідти частково були успішними, але Україна поновила там свої позиції.

Важливо! Українські війська зупинили просування росіян у Курській області, про що повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО. Він зазначив, що ЗСУ вдалося стримати ворога, попри значний тиск.

Генерал армії у відставці додав, що ситуація на фронті перемінна, проте більш стабільна. ЗСУ завдають великі втрати ворогу.