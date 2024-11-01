6 направлений, где россияне сосредоточили больше всего сил

Ситуация на фронте напряженная. Россия не прекращает штурмовые действия, ведь имеет задачу любой ценой получать результаты. Однако есть направления, где идут более сложные бои.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия сконцентрировала на шести направлениях основные свои силы. Противник не имеет возможности наступать на всем фронте, однако на некоторых его участках так.

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Где больше всего давят россияне

Николай Маломуж назвал места, где в россияне атакуют наиболее мощно, говорится о направлениях вблизи Куп'янска, Часового Яра, Покровска, Курахово, Угледара и Запорожья.

Эти участки фронта являются приоритетными. Враг туда бросил все еще достаточно боеспособные силы. Их усиливают различными огневыми средствами, в частности тактическими ракетными системами, бронетехникой, радиолокационными системами и беспилотниками,

– отметил он.

Силы обороны, несмотря на все, пытаются сдерживать россиян и уничтожать их резервы. По мнению Маломужа, Силам обороны важно менять стратегию ведения войны. Говорится не только о Курской операции, но и о том, что необходимо осуществлять удары на неожиданных для россиян участках, которые ранее были оккупированы.

Какова ситуация вблизи Курахово: карта

"Когда мы обороняемся, россияне это просчитывают и заходят с флангов, создавая "клещи", как это было у Угледара", – сказал экс-руководитель Службы внешней разведки.

Он считает, что удары надо наносить там, где у врага нет укреплений. Курская операция стала хорошим примером.

Военные ресурсы ВСУ

Для того, чтобы Силы обороны имели стратегические успехи на поле боя, необходимо достаточно ресурсов. ВСУ нужно большое количество боеприпасов и ракет различных типов.

Украина, к сожалению, еще не получила разрешение на применение западного оружия для ударов вглубь России. Николай Маломуж подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Украины может самостоятельно частично обеспечить эту потребность, однако должно быть налажено производство сотен ракет.

Он отметил, что Вооруженным Силам Украины важно также осуществлять закупки боеприпасов на внешних рынках.

Если все эти компоненты сойдутся, то удастся остановить врага и наносить ему мощные удары. К сожалению, практически в каждом секторе есть проблемы. Еще полгода надо готовить все силы и средства для того, чтобы иметь успешные перспективы, сдерживать врага и атаковать его,

– сказал генерал армии.

Он добавил, что военное командование Украины работает над изменением тактики для достижения лучших результатов на поле боя.