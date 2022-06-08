ВСУ добились успехов на Херсонщине, восстановив плацдарм на берегу Ингульца, – британская разведка

Украинские военные ударили по позициям оккупантов в Херсонской области. ВСУ добились успехов, закрепившись на восточном берегу реки Ингулец.

Так, украинские силы недавно достигли определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области. Такие данные обнародовала разведка Великобритании.

Может заинтересовать Минирование территорий, улучшение позиций и обстрелы: какая ситуация в главных направлениях

Что происходит на оккупированной Херсонщине

Также в разведке рассказали, что в оккупированной Херсонской области захватчики насильственно вводят российский рубль как законное платежное средство, а также нанимают учителей для введения в школах русской учебной программы и языка.

В традиционной пропагандистской манере Россия скорее всего заявит, что оккупация Херсона свидетельствует об "улучшении управления и улучшении условий жизни" украинцев.

Кроме того, отмечают, что пока Россия концентрирует наступление на центральном участке Донбасса, она остается в обороне на других флангах.

Оккупанты заменяли Ингулец

Еще 15 мая украинская авиация нанесла мощный удар по переправе оккупантов через реку Ингулец. Данные по точке переправы не обнародовали. Однако, кроме этого, штурмовики и бомбардировщики ВСУ также наносили ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению их войск и колоннам вражеской техники.

В июне ВСУ начали контрнаступательные действия в Херсонской области. Кафиры пытаются помешать этому. К примеру, 4 июня они продолжили минировать побережье реки Ингулец.

Успехи ВСУ в Херсонской области

1 июня в Минобороны заявили об определенных успехах украинской армии в Херсонской области. Сказали о контрнаступлении ВСУ. Несмотря на это, ситуация все равно остается непростой – враг строил 2 и 3 линию обороны.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 4 июня заявил, что украинские защитники продвинулись на 8 километров в Херсонском направлении. Кафиры пытаются выбить. Также Арестович добавил, что ранее на этом направлении украинцы уничтожили 1 БТГр россиян под "ноль".

Россияне отключили на Херсонщине украинскую мобильную связь и интернет. Захватчики делают это именно для того, чтобы был информационный вакуум и люди не узнали успехов ВСУ.

К теме – кафиры в Херсоне хотят провести "референдум":