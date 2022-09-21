ВСУ ежедневно "выносят" по несколько позиций ПВО россии, – Жданов

Ежедневно ВСУ уничтожают 3 – 5 позиций зенитно-ракетных систем врага. Для этого украинские войска применяют антирадарные ракеты HARM, ракеты класса "воздух-земля" и артиллерию.

Подтверждением того, что у российской авиации проблемы с ПВО является то, что россия снимает свои системы с финской границы. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале.

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Смело снимает войска и ПВО

"С одной стороны, там где НАТО – там безопасно. С началом процедуры вступления Финляндии путин смело начал снимать войска", – сказал Жданов.

Так, оттуда сняли ракетную бригаду комплекса "Искандер", все сухопутные войска прикрытия границы отправлены в Украину.

Теперь у жителей санкт-петербурга нет системы прикрытия с воздуха. Системы ПВО снимаются, этому есть подтверждение – спутниковые снимки частной разведывательной компании Maxar,

– подчеркнул военный эксперт.

На них видны пустые места пунктов дислокации систем ПВО С-300. Все они опрокинуты в Украину.

"Если кто-то захочет залететь и побомбить санкт-петербург – у вас есть прекрасная возможность. Небо над ним сегодня полностью открыто", – подытожил Жданов.

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