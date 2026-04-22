Россия перегруппировывается и готовит резервы: Сырский предупредил о возможном наступлении

Российские войска осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы на фронте, что может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению. Самые интенсивные боевые действия сейчас продолжаются на Покровском направлении, где зафиксированы сотни атак.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после рабочих поездок на передовую.

Смотрите также Россияне активизировались, – эксперт назвал самые горячие направления фронта

О чем предупредил Сырский?

Сырский сообщил, что российские войска продолжают перегруппировку и подтягивание резервов на отдельных участках фронта. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке оккупантов к активизации наступательных действий.

Во время рабочей поездки он провел встречи с командованием подразделений и обсудил оперативную ситуацию, выполнения задач и дальнейшие планы действий.

Во время очередной рабочей поездки встретились с руководством нашей следующей группировки. С генерал-майором Олегом Апостолом обсудили оперативную обстановку, выполнения поставленных задач, планы по дальнейшим активным действиям,

– отметил Сырский.

Особое внимание главнокомандующий уделил Покровскому направлению, где, по его словам, российские войска осуществляют интенсивное давление. С начала апреля там зафиксировано 688 атак противника.

Сирский сообщил, что во время визита в штабы подразделений он заслушал доклады командиров о ситуации на фронте и потребностях украинских военных. По результатам совещаний было принято решение о дополнительном обеспечении, а также усиление способности сдерживать врага.

Отдельно Сырский посетил группировку Сил беспилотных систем и обсудил их роль в современной войне с майором Робертом "Мадьяром" Бровди. Он отметил, что на фоне перегруппировки российских войск значение дроновых подразделений только возрастает.

Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в поражении оккупантов еще больше возрастает,

– заявил главнокомандующий.

Сырский поблагодарил украинских военных за службу и боевую работу, подчеркнув, что борьба продолжается.

Возможно ли наступление на Украину со стороны Беларуси?