Могут бояться не только Storm Shadow, – Данилов анонсировал "сюрпризы" для россиян

Россияне панически боятся "хлопка" на территории их страны, в частности, в Курске и Белгороде. Особенно их пугают ракеты Storm Shadow, которые ВСУ должны получить от Великобритании. Украина готовит много сюрпризов для страны-агрессора.

Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, у Украины также есть собственное производство мощных ракет.

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Данилов напомнил, что в 2022 году знаменитый крейсер "Москва", которым так кичились россияне, затонул с помощью ракет, разработанных в Украине.

"Россияне могут бояться не только ракет, которые нам предоставила Великобритания. Продолжаем ли мы готовить "сюрпризы"? Конечно, мы готовимся. До тех пор, пока они не уйдут с нашей территории, мы не остановимся. Мы будем бороться столько, сколько нужно ", – подчеркнул он.

Поставить точку в российском вопросе

Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас у Украины есть задача, чтобы новый 2024 год мы встречали в более спокойной ситуации. Кроме того, для украинцев важно поставить точку в российском вопросе. Страна-агрессор украла у Украины много, переписала историю.

Это не только об отношениях между Россией и Украиной. Они "напичкали" этого хлама в другие страны, разные институты. Стоит большая задача: сделать правдивую историю наших отношений, нашей страны, нашей нации. Нам нужно это сделать,

– убежден чиновник.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас в библиотеках многих стран мира представлены учебники, написанные россиянами. В этих изданиях написана абсолютно лживая история Украины и России.

Данилов о "сюрпризах" для россиян: смотрите видео

Украина получила ракеты Storm Shadow