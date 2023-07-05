ВСУ имеют успех в районе Клещиевки возле Бахмута, – Генштаб

Вооруженные Силы Украины имеют успех во время наступления в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. А так называемая "вторая армия мира" уже якобы отступила от населённого пункта.

Об успехе украинских защитников сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что наши войска продолжают оказывать давление на российских террористов.

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ВСУ имеют успех в районе Клещиевки

По словам Ковалева, Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Так, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей.

В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах,

– отметил Ковалев.

В то же время оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут огромные потери на фронте. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Отступили ли россияне из Клещиевки

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российский пропагандист и военкор Александр Сладков уже успел заявить, что вражеская армия якобы отступила из Клещиевки. Однако о взятии населённого пункта под контроль Украины официально еще не сообщали.

Отметим, что украинские военные заявили, что террористы пока не отступили из Клещиевки, а Сладков – лжет. Однако положение оккупантов – критическое.

Как продвигается контрнаступление ВСУ

Напомним, что командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский и генерал Александр Тарнавский рассказали, что пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены.

На вопрос журналистов о том, отобьют ли ВСУ у россиян Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".

Кстати, сейчас российская армия несет в 8 – 10 раз больше потерь, чем украинская. В особенности это касается погибших бойцов.

Кроме того, Тарнавский отметил, что ситуация на Юге Украины стабильная, а наши военные еще не полностью раскрыли свой потенциал перед врагом.